По мнению специалиста, если снежок попадет в глаз, то есть высокая вероятность риска контузии глазного яблока

Своими соображениями в разговоре с “Известиями”, которые являются актуальными во время новогодних праздников, поделился главный врач “Инвитро-Москва”, доктор медицинских наук Сергей Хомяков. “Игра в снежки является опасным развлечением. Есть риск получить ушибы, а при попадании снежка в глаз, возможна опасность контузии глазного яблока и травмирования роговицы кристаллами льдинок снежка”, – отметил доктор Сергей Хомяков.

Ссылаясь на данные статистики, врач сообщил, что около 30 процентов посетителей травмпунктов обращаются за медицинской помощью непосредственно после катания на “ватрушках”. Пируэты на ледянках связаны с опасностью повреждения позвоночника.

В ходе беседы собеседник обратил внимание, что и катание на снегоходах является опасным для здоровья. Кочки, ямы, неровности и другие препятствия могут скрываться под снегом. Вследствие чего водитель может на них наехать и получить травму. По этой причине следует кататься только в той местности, которая хорошо знакома. К числу самых опасных зимних видов спорта Сергей Хомяков отнёс хоккей, санный спорт, шорт-трек, коньки, горные лыжи, прыжки с трамплина, сноубординг, фристайл на лыжах.

Врач, отвечая на вопрос, как правильно подготовиться к активному зимнему отдыху после длительного перерыва в тренировках, пояснил, что необходимо соблюдать умеренность в увеличении нагрузок. Возврат к занятиям любыми видами спорта всегда представляет собой стресс для организма, главным образом для дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

“Главный принцип возобновления тренировок после длительных перерывов – это постепенность увеличения нагрузки. Следует возобновлять занятие зимними видами спорта с высокой кардио нагрузкой (лыжи, коньки и прочее) постепенно, и начинать следует с прогулок или упражнений в низком темпе, понемногу увеличивая интенсивность тренировок”, — рекомендовал Сергей Хомяков.

Ранее врачи объяснили, как необходимо провести новогодние праздники, не нанеся вред фигуре.

Источник: ren.tv