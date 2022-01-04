Эксперты рассказали о факторах, влияющих на тяжесть похмелья

Эксперты объяснили, какие категории людей тяжелее всего переносят похмелье. На тяжелое состояние оказывает влияние ряд факторов.

После веселого празднования зачастую люди мучаются от похмельного синдрома. Когда алкоголь всасывается и проникает в кровоток, организм сразу определяет его как ядовитое вещество и быстро желает от него избавиться. Для таких целей начинается выработка ферментов алкоголь-дегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегидрогеназа (АЦДГ). Для каждого компонента имеется по 4 вида гена, разделяющиеся на активные и пассивные.

Алексей Казанцев, нарколог, сообщил, что ацетальдегид способен нарушить кислотно-щелочной баланс в крови, из-за чего возникает запах кислого изо рта. Изменяется и водно-солевой баланс, так как алкоголь способен выводить магний, кальций и калий. Также тяжесть похмелья обусловлена составом напитка. Темный алкоголь переносится сложнее из-за отдушек в его составе.

Максим Филипенко из ИХБФМ СО РАН сообщил, что различия в устойчивости к похмелью определяются наследственностью. Спирт способен быстро переработаться в организме человека с более активной АДГ, поэтому люди редко чувствуют эйфорию и опьянение, но они в 2 раза сильнее подвергаются токсическому воздействию. Такие индивиды защищены от бездумного употребления алкоголя и не склонны напиваться, но в этой группе людей алкогольная зависимость передается по наследству.

Слабость, озноб, сухость во рту, сниженное настроение – это симптоматика постинтоксикационного синдрома. Человек на следующий день после застолья ощущает вину, раскаяние, неосознанный страх и тревогу. В такой период главное не ухудшать свое состояние и заглушить похмелье. Для детоксикации медики рекомендуют витамины группы B и аскорбинку.

Источник: iz.ru