Эксперты рассказали о факторах, влияющих на тяжесть похмелья
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Эксперты объяснили, какие категории людей тяжелее всего переносят похмелье. На тяжелое состояние оказывает влияние ряд факторов.
После веселого празднования зачастую люди мучаются от похмельного синдрома. Когда алкоголь всасывается и проникает в кровоток, организм сразу определяет его как ядовитое вещество и быстро желает от него избавиться. Для таких целей начинается выработка ферментов алкоголь-дегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегидрогеназа (АЦДГ). Для каждого компонента имеется по 4 вида гена, разделяющиеся на активные и пассивные.
Алексей Казанцев, нарколог, сообщил, что ацетальдегид способен нарушить кислотно-щелочной баланс в крови, из-за чего возникает запах кислого изо рта. Изменяется и водно-солевой баланс, так как алкоголь способен выводить магний, кальций и калий. Также тяжесть похмелья обусловлена составом напитка. Темный алкоголь переносится сложнее из-за отдушек в его составе.
Максим Филипенко из ИХБФМ СО РАН сообщил, что различия в устойчивости к похмелью определяются наследственностью. Спирт способен быстро переработаться в организме человека с более активной АДГ, поэтому люди редко чувствуют эйфорию и опьянение, но они в 2 раза сильнее подвергаются токсическому воздействию. Такие индивиды защищены от бездумного употребления алкоголя и не склонны напиваться, но в этой группе людей алкогольная зависимость передается по наследству.
Слабость, озноб, сухость во рту, сниженное настроение – это симптоматика постинтоксикационного синдрома. Человек на следующий день после застолья ощущает вину, раскаяние, неосознанный страх и тревогу. В такой период главное не ухудшать свое состояние и заглушить похмелье. Для детоксикации медики рекомендуют витамины группы B и аскорбинку.
Источник: iz.ru
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