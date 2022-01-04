 

Собянин анонсировал перевод московского метро на двухэтажные поезда

04.01.2022, 11:51, Разное
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В ближайшие пять лет весь подвижной состав московского метрополитена будет переведён на двухэтажные поезда. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня, во время пандемии и ежегодно растущего пассажиропотока нам необходимо позаботиться о возможности перевозить как можно большее количество людей в комфортных условиях. Мы уже опробовали двухэтажный поезд на МЦК и, судя по отзывам москвичей, им нововведение пришлось по душе», – заявил градоначальник.

По словам Собянина, уже в 2022 году для перевозки пассажиров будут задействованы 11 поездов швейцарской компании Stadler, которые снимут с других направлений. Заказ на ещё 150-200 двухэтажных составов от правительства Москвы уже получил Мытищинский вагоностроительный завод. 

Для удобства москвичей каждый вагон будет оснащен несколькими экранами, розетками, удобными креслами, полками для багажа и бесплатным WiFi. В составах всех поездов также появится VIP-вагон с салоном бизнес-класса, оборудованным мягкими кожаными креслами. 

Также Собянин сообщил о выделении из муниципального бюджета 800 млрд рублей на реконструкцию тоннелей на отдельных линиях, чтобы новые составы смогли пройти по высоте. В связи с этим некоторые станции подземки будут закрыты в определённые периоды года. Точные даты будут объявлены дополнительно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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