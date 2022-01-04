Счастье

Трюк выполнен профессионалами. Не повторять без соответствующей подготовки.

Из личного архива Ольги Бобровой

Три года назад, встречая Новый, 2019 год, который сам по себе, конечно, не собирался быть ни хуже, ни лучше предыдущих, я и думать не думала, что не пройдет и двух недель, как жизнь моя разделится на до и после. Разделится накрепко, разделится непересекаемой двойной сплошной.

Разделится двумя полосками теста на беременность.

Не то чтоб я когда-то была убежденной чайлдфри, нет. Никогда меня особо дети не бесили, да и применительно к моей собственной жизни такая перспектива не смотрелась безобразной. Но вот как-то в жизни не находилось минуты, чтоб взять, решиться и — завести ребенка. Мне было без малого 37 лет. Я была влюблена и счастлива, жизнь моя была полна до краев. Не пережив еще даже Пушкина, я была уже редактором отдела самой крутой в мире газеты. После праздников мы должны были лететь в командировку в Грозный, а в феврале — с друзьями на лыжах. И тут эти две полоски.

Сегодня, накануне Нового, 2022 года и своего сорокалетия, уложив спать Григория (который, между прочим, сегодня второй раз сходил в садик, и был там о-го-го какой молодец и самый сладкий мальчик!), я хочу с вами поделиться своими соображениями по поводу аргументов в пользу осознанной бездетности. Я считаю, я сейчас имею полное на это право: половина-то жизни у меня прошла в статусе чайлдфри (и ни о чем я не жалею) — а вторая половина, стало быть, пройдет в ином качестве. Так что я тут могу выступать экспертом.

Первое и главное, о чем я хочу сообщить: все те неприятные факты о детях и детности, которые приводят люди, не желающие обзаводиться потомками, — вы знаете, да, преимущественно это все правда.

Из личного архива Ольги Бобровой

Начнем с финансов.

В какой-то статье, которую мне услужливо порекомендовал фейсбук (конечно, у мамы же вагон свободного времени, чтоб всякую ерунду читать!), было подсчитано, что даже при самом-самом экономном подходе к взращиванию ребенка, если вместо памперсов обходиться марлей и ползунки сшить из старой наволочки, —

к 18 годам вы потратите на его нужды примерно два с половиной миллиона рублей.

А это, между прочим, четыре года в элитном доме престарелых на системе «все включено» (это тоже подсчитано).

Я думаю, это сильно оптимистичный подход: с появлением ребенка в вашей жизни появится много неожиданных финансовых ловушек, и не всякая мама, родившая первого, сообразит, как их избежать.

Допустим, вы сумеете взять себя в руки касательно сокращения очевидных трат. Допустим, вы откажетесь от покупки шестого зимнего комбинезона, огромного плюшевого слона или сверхтехнологичной прогулочной коляски. Все это, практически новое, легко передается по наследству, и никак не повлияет на качество жизни вашего отпрыска. Но есть кое-что, что по наследству не передается категорически. И это — вы удивитесь — опыт.

Вот вы все, например, знаете, что маленькие дети плохо спят ночами. Плачут, путают день с ночью, не дают спать ни своей семье, ни соседям. Всю дорогу так было, и опыт предыдущих поколений говорит нам: крепитесь, молодые родители, годика полтора-два — и это пройдет. Но вот с наступлением XXI века выясняется, что способность нормально спать по ночам — это просто-напросто навык. Которому ребенка довольно легко можно научить. Но это, конечно, стоит денег.

Или вот то же самое грудное вскармливание — сколько мам про него наплакалось! Думаете, так легко это? Ребенок худеет на глазах, а весь корпус современного педиатрического знания давит на тебя: «Чего это он у тебя из бутылочки ест? А ну, не ленись! Грудное вскармливание — залог здорового ребенка!» Ну и что вы думаете? Пара уроков у консультанта по грудному вскармливанию — и все, вашего ребенка за уши от груди не оттащишь. Но и тут подвох. Только вы выдохнули с приучением к груди — а уже и отучать пора. А он уже вошел во вкус, требует положенного ему природой и прилюдно раздевает маму. И что делаете вы? Правильно, берете курс «Мягкое отлучение от груди», 5 тысяч рублей, с возможностью звонков до 6 раз в день.

Из личного архива Ольги Бобровой

Это раньше младенцы росли стихийно, с консультационной поддержкой старшего поколения («пеленай потуже, а то ноги кривые будут») — теперь же над обслуживанием этого отрезка человеческой жизни трудится целая индустрия. Существует, например, целая ассоциация консультантов по грудному вскармливанию и параллельно с ней — ассоциация консультантов по сну (эти два аспекта грудничковой жизни находятся в вечном напряженном противостоянии). Существует лига слингоконсультантов — эти люди научат вас, как правильно примотать ребенка к себе при помощи слинга — специальной плотной тряпочки, чтобы удобнее было таскать его по квартире, наподобие кенгуру. Есть союз игротерапевтов, монтессори-ассоциация и не тождественные ей центры вальдорфской педагогики. Есть специалисты по приучению к горшку и отучению от соски. И все это стоит денег — но боже мой, как же я благодарна всем этим людям, которые сделали два первых года жизни Гриши гладкими, как японский памперс изнутри. Мы, конечно, летом не поехали в СПА-пансионат на Волге, как планировали, — но зато Гриша собирает пирамидку быстрее, чем майор запаса соберет «калашников».

Ну да бог с ними, с деньгами. Все это мелочи по сравнению с тем, что у вас еще отнимет ребенок. Вот, например, пресловутое личное пространство. Среди чайлдфри это почему-то самая популярная пугалка: «ребенок отнимет все личное пространство». Это, конечно, вызывает вопросы: как будто кроме детей, этого никто не делает в современном мире. Как будто две недели в спецприемнике Сахарово после митинга сильно расширили ваши личные границы. Но все же и этот довод — чистая правда. Цените приватность? Не разрешаете никому трогать свой телефон? Можете сказать ха-ха этой своей привычке, ибо с появлением ребенка все поменяется.

Во все ваши рабочие чаты будет отправлено «дыр-бул-щыл» — как бы вы ни запрещали трогать телефон и где бы вы его ни прятали.

Первый зам какого-нибудь федерального министра непременно получит селфи с хохолком. Ваше облачное хранилище в Гугле окажется забито фотографиями толстых щек и короткими видео с танцами, и, чтобы освободить пространство, вы удалите фото из похода на Алтай, видео с концерта «ДДТ» 96-го года, снятое еще на пленку и впоследствии оцифрованное, или чертежи к своей так и не дописанной диссертации.

Или возьмем еще распространенную присказку среди мам, которые завели детей: «Ах, я могла побыть одна, только пока принимала душ». Вот вранье же чистой воды! Если это и было так — то очень недолго, до тех пор, пока он не пополз. Потом он научился колотиться в дверь, а ближе к двум годам — вообще открывать замочек в ванной при помощи вилки. Какое уж тут наслаждение одиночеством.

А личные вещи? А мелкие радости? Чего стоят, например, беспроводные наушники, выброшенные в унитаз. Или диван, раскрашенный маминой тушью Dior (водостойкой!!!). Или торт из «Азбуки вкуса», который почти целиком оказался доставлен к собаке в будку.

А знаете ли вы, что чувствует родитель, который 17 раз в течение дня прочел «Федорино горе»? А знаете, что чувствует родитель, отказавшийся, несмотря на слезы и причитания, читать «Федорино горе» в 18-й раз?!

Из личного архива Ольги Бобровой

Дети, конечно, требуют большого терпения и выдержки. Вот раньше, в пору бездетности я, например, с осуждением смотрела на мамочек, у которых дети бьются в истерике в публичных местах. «Вы что, совсем не занимаетесь воспитанием? — думалось мне. — И даже если так, вам что, жалко взять ему этот киндер, чтоб он не орал?» Сейчас, скажу я вам, я и сама охотно делаю вид, что не знакома вон с тем мальчиком в красной курточке, который катается по полу и колотит ножками в магазине «Карусель» под стойкой с чупа-чупсами.

Теперь я знаю, что мамино «нет» должно быть тверже камня, что бы про нас ни думали другие покупатели.

Однако есть штука похуже детских криков. Это знаете, что? Это когда они вдруг замолкают. Сейчас любой родитель поймет меня. Вот субботний вечер, малыш погулял и покушал, в прекрасном настроении удалился в свою комнату, а вы, выдохнув, наливаете себе бокал красного вина, а папа уже ищет фильм в Нетфликсе. И вот длится это блаженство и минуту, и две, и все пять — и тут вы напряженно переглядываетесь. Там, куда он ушел, — тишина. Ни смеха, ни болтовни, понятной только ему самому, — ничего оттуда не слышно.

Пойдешь туда — неизменно поймает и заставит строить башню. А не пойти — страшно. «Гриша? — осторожно зовет папа. — Гриша, отзовись!» Тишина. Мысли в мозгу толкаются локтями. Что происходит сейчас там, в комнате? Он раскрашивает собаку фломастерами? Или припас бенгальский огонек с дня рождения и теперь вставляет его аккуратно в дырочку в розетке? Или, может, придвинул стул к подоконнику и разбирается, как открыть окно? И вот вы скрепя сердце отправляетесь на разведку. Заходите в комнату, пару секунд обыскиваете ее глазами: «Где Гриша?» Игра удалась! «Ку-ку, — кричит Гриша, высовываясь из-за занавески, и хохочет, хохочет, хохочет! — Ку-ку, мама!»

Иногда под утро он вылезает из своей кроватки и пробирается в большую, родительскую. Он точно знает порядок действий. Он безошибочно нащупывает меня в темноте и ложится рядом, тесно-тесно прижимаясь ко мне спинкой. Он укладывает щечку мне на плечо, находит другую мою руку и пристраивает ее себе на животик, он причмокивает пару раз, уже, видимо, во сне — и проваливается досматривать свои сказки. А я лежу вот так, рядом с ним, еще несколько минут не позволяя себе заснуть. Моя рука двигается вверх-вниз вместе с его дыханием, под ней тепло, и я чувствую, как бьется его сердце. Я дышу в его пушистый затылок и плыву в этой темной, зимней предутренней тишине, в которой мне отчетливо слышен и Бог, и вечность, и счастье. Неизмеримое никакими деньгами, несравнимое ни с одной самой радостной радостью, не связывающее — а дающее крылья. Не минутное — а навсегда.

Он у меня есть. Не жалею ни секунды.

Ольга Боброва, редактор отдела спецрепортажей

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