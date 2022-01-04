Мнение: Почему выросли зарплаты учителей

Учителей заманивают в школы, предлагают переучиваться с других специальностей. Даже педагогическое образование не требуется, уже достаточно любого высшего. Обучают, дают куратора, платят стипендию в 20 тысяч рублей — это дополнительно к зарплате стажёра. И ещё накидывают 15 тысяч поверх всего этого, на компенсацию аренды жилья:

https://uchitel.ru/for-participants/jobs/physics/

Хитрость в том, что надо переезжать в тот регион, где учителя особенно нужны. В Калужскую область, к примеру, расположенную в 50 километрах от МКАД. Тогда зарплата будет складываться так:

— оклад начинающего учителя: 15 тысяч рублей;

— стипендия: 20 тысяч рублей;

— компенсация за аренду: 15 тысяч.

Итого 50 тысяч в месяц. Для студента без опыта работы, пожалуй, нормально.

Многие скажут: зачем оно надо, я лучше пойду по другой программе, «Земский учитель». Перееду на село, получу миллион рублей подъемных, сразу куплю себе дом.

Не соглашусь. Миллион рублей — не так много, это 17 тысяч рублей на протяжении 5 лет. Кроме того, к земским учителям другие требования — надо иметь педобразование, хотя бы среднее профессиональное, надо отработать минимум пять лет на одном месте. Список регионов, опять-таки, у разных программ отличается.

https://zemteacher.apkpro.ru/

Впрочем, многие предпочитают жить в городах, причём не просто в городах, а в мегаполисах-миллионниках. Буколические радости хороши, когда у тебя есть уютный дом миллионов так за пятьсот, плюс штат прислуги, берущий на себя все заботы по уходу за этим домом. Когда у тебя есть талантливый повар и небольшой личный самолёт. Если же ничего такого нет и не предвидится, мегаполисы становятся гораздо предпочтительнее.

Поэтому учителю, если уж он всё равно собрался куда-то лететь из родного гнезда, имеет смысл присмотреться, например, к Москве. Средняя зарплата учителя в Москве составляет примерно 115 тысяч рублей. Учителя, ведущие «важные» предметы, — английский, математику, физику, — получают обычно 160-180 тысяч. Данные на 2019 год, сейчас, наверное, уже побольше:

https://olegmakarenko.ru/1691554.html

https://olegmakarenko.ru/1692220.html

Как видите, варианты у учителей есть. Если бы 20 лет назад учителям сказали, что зарплата в одну-две тысячи долларов (с учётом инфляции) станет для педагогов обычной, они бы, пожалуй, даже не поверили.

Механизм повышения зарплат был таким.

1. Учителя получают маленькие зарплаты.

2. Так как мы вот уже 30 лет живём в свободной стране, частники вольны устанавливать зарплаты любого размера, без оглядки на тарифные сетки. Именно это частники и делают.

3. Учителя начинают уходит к частникам, на более высокие зарплаты.

4. В школах растёт дефицит учителей.

5. Государство вынуждено повышать зарплаты, устраивать программы переобучения и поддержки, чтобы напитать школы учителями.

Представим себе теперь, что наши учителя 20 лет назад дружно проявили героизм — никто из школ не увольнялся, все смиренно жили на зарплату в 2000-3000 рублей. Тогда у государства не было бы никаких причин повышать учителям зарплаты. Учителей ведь хватает — так зачем дёргаться. Как гласит известная мудрость, «работает — не трогай».

Из этого следует неочевидный вывод. Тот, кто увольняется, чтобы перейти на большую зарплату, оказывает услугу обществу. Так как он не только платит больше налогов на новом месте, но и заставляет предыдущего работодателя повышать зарплаты, чтобы заполнить освободившееся место.

Верно и обратное. Тот, кто через силу работает на маленькой зарплате, наносит обществу вред. Так как он даёт работодателю чёткий сигнал: моя зарплата адекватна, повышать её совершенно необязательно.