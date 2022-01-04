 

“На Галкина похож”, “Горячая пара”. В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой

04.01.2022, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресняков выбрал для встречи Нового года красный костюм, а его жена – черное платье с открытой спиной.

“Как быстро пролетает Новый год. С каждым годом все быстрее, не успеваешь насладиться всеми моментами и всеми разговорами”, – написал он. 

“На [мужа Пугачевой, артиста Максима] Галкина похож”, – написали подписчики. 

“Горячая пара”, – оценили фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Никита Пресняков (@npresnyakov)

Контекст:

Никита Пресняков родился в 1991 году. Он – старший внук Пугачевой. Его родители – дочь Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков, который в октябре 2020 года стал отцом в третий раз.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой, которая моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

22.10 / Тихановская предложила парализовать белорусские железные дороги

08.09 / Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима

13.07 / Рогозин назвал американские космические корабли гламурными

04.05 / Ле Пен оправдали по делу о публикации фотографий террористов

31.10 / В Краматорске пройдет второй тур выборов мэра

05.09 / На границе РФ и Литвы скопилось свыше 100 грузовиков

30.09 / Экономика: От падения рубля выигрывают владельцы золота

12.08 / “Боже, какой мужчина”, “Аполлончик!” Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров

03.11 / В центре Москвы столкнулись семь машин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика