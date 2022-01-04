 

Задержанного в Италии украинского режиссера Лавренчука в РФ обвиняют в “мошенничестве в крупном размере”

04.01.2022, 11:42, Новости дня
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Решение о заочном аресте украинца принял Таганский районный суд Москвы в июле 2020 года.

В суде отметили, что Лавренчук обвиняется по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ “Мошенничество в крупном размере”.

Какие именно претензии предъявляются украинцу, в московском суде не уточнили.

Контекст:

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться “в логове врага”. В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать. 

Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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