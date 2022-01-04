Мусор Нового года

Ненужные подарки, праздничная упаковка, новогодняя мишура, пустые бутылки и выброшенная еда — вот что наполняет мусорные баки по всему миру в сезон новогодних праздников. В России свои традиции: кроме упаковки и скопившегося за год хлама, в мусорку отправляются части использованных петард, рекордное количество пустых бутылок и недоеденных угощений. Все эти атрибуты нового года оставляют заметный экологический след на планете.

Праздничный мусор

В США с Дня Благодарения (конец ноября) и до Нового года количество бытовых отходов обычно увеличивается примерно на 25% и составляет около 1 тыс. фунтов (454 кг) дополнительного мусора на домохозяйство, подсчитало Агентство по охране окружающей среды США, пишет журнал Discover. По данным компании Biffa, занимающейся утилизацией отходов, в Великобритании количество мусора под Новый год увеличивается на 30%.

В России такие подсчеты вести сложно, говорят эксперты. В стране учет отходов ведется не ежемесячно, а поквартально. Поэтому данные о росте новогодних отходов разрозненные: часть приходится на конец уходящего года, часть — на начало следующего. Например, приводились данные, что в Подмосковье за зимние каникулы объемы мусора в прошлом году выросли на 10%, а какие-то регионы России отчитывались, что рост отходов составил 50%, рассказывает Антонина Евтешина, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.

– Данные от региона к региону разнятся не только из-за особенностей учета, но и потому, что количество бытовых отходов зависит от уровня жизни в регионе. Чем выше доходы населения, тем больше оно образует бытовых отходов. В том числе, и в праздники, — рассказала она.

Сперва застолье, а затем петарды

Особенности российской традиции встречать Новый год хорошо иллюстрирует состав отходов в мусорных контейнерах. В новогодние праздники по сравнению с другими месяцами в мусоре значительно увеличивается количество стеклянных бутылок, рассказала Елена Вишнякова, заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» (занимается сбором и сортировкой мусора в Москве).

– Например, 10 января 2021 года за две смены было отсортировано 25,7 т. стеклобоя, — говорит эксперт. – Для сравнения, 10 июня этого же года через сортировку за круглосуточную смену прошли всего 6,1 т. То есть, новогодний прирост стеклянной тары составил более 400%.

Значительно увеличивается и количество пищевых отходов – объем органики растет более, чем в два раза, продолжает Елена Вишнякова. Если 10 января «ЭкоЛайн» было отсортировано 420,4 т органических отходов, то через полгода на компостирование было отправлено 245 т.

Представитель Greenpeace подытожила: – Новый год — время застолий, поэтому выбрасывается много еды, а также различного вторсырья, особенно стекла.

Наметилась тенденция: люди стали выбрасывать в Новый год все больше мусора.

– Операторы признаются, что количество отходов растет настолько, что накопившиеся завалы им приходится разгребать весь январь и даже февраль, — продолжает Антонина Евтешина. И дело не только в празднествах и застольях. – Многие россияне во время новогодних праздников традиционно расчищают дом от ненужных вещей, отправляя скопившийся хлам в мусорные контейнеры у дома.

Среди новогоднего мусора обнаруживаются огромные объемы отходов пиротехники, говорит исполнительный директор экологического правового центра «Беллона» в Санкт-Петербурге Артем Алексеев. Кассеты от петард, ракет, трубы от «римских свечей» изготовлены из смеси полимеров и целлюлозы. Такие отходы никаким образом не утилизируется, а прямиком отправляется на мусорные полигоны, отмечает эколог.

– Петарды либо будут превращены в RDF (Refuse Derived Fuel – топливо, полученное из отходов) или на полигон, в переработку такой мусор не возьмут, — подтверждает Елена Вишнякова.

По сути, все новогодние украшения и упаковка являются либо трудноперерабатываемыми отходами, либо и вовсе не годящимся для повторного использования мусором, говорят эксперты. Упаковочная бумага с полимерной составляющей, мишура, многосоставные подарочные упаковки, коробки с блестками и сами елочные игрушки — все это в итоге пополняет свалки, говорит Артем Алексеев.

Все новогодние декорации делаются из пластика, на них практически никогда не ставится маркировка для переработчиков, которая помогла бы сортировке. Поэтому такой пластик, имеющий неизвестный состав, невозможно утилизировать. Даже безобидные на первый взгляд конфетти из хлопушек опасны для окружающей среды: они произведены из металлизированного пластика. Такой мусор сложно собрать, его невозможно довезти до полигона, он рассыпается по дороге. Он быстро превращаются в микропластик, мельчайшие частицы которого отравляют окружающую среду, попадают в организм животных и с большой долей вероятности – людей, добавляет Антонина Евтешина.

Новогоднюю мишуру и прочие украшения из пластика, подарочные пакеты из цветного картона и обертку в «ЭкоЛайне» отправляют на производство RDF. Это топливо используется либо на цементных заводах, либо на тепловых электростанциях и районных котельных. Экологи, впрочем, считают, что использование такого топлива вреднее мусорсжигания. При сжигании RDF на цементных заводах в атмосферу попадает в девять раз больше ртути, в три раза больше кадмия и в 203 раза больше свинца по сравнению с мусоросжигающими заводами, подсчитали в Greenpeace.

Подарки на свалке

В 2019 году американцы потратили около $15,2 млрд на праздничные подарки, 4% которых оказались в мусорной корзине, сообщает Discover. В уходящем году на свалку отправится еще больше ненужных вещей и безделушек, прогнозирует издание. Национальная федерация розничной торговли США (NRF) ожидает роста рождественских и новогодних покупок на 10% по сравнению с 2020 годом. Покупатели, прогнозирует NRF, оставят в магазинах до $859 млрд.

В России также далеко не все подарки — нужные и практичные. По данным ВЦИОМ, опубликованным 29 декабря 2021 года, почти треть опрошенных россиян (27%) призналась, что получали бесполезные и ненужные подарки на Новый год. Опрос показал, что неудачные подарки чаще всего остаются у их получателей: 88% их не передаривают. 10% респондентов заявили, что передаривали новогодние презенты. Самыми ненужными названы сувениры и статуэтки (6%), кухонная утварь и столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% и 3%).

Впрочем, Россия в подходе к подаркам заметно отличается от западного мира. Ненужные сувениры и не понравившиеся вещи от новогодних празднеств у нас не такая острая проблема. В западных странах рождественская пора – это время подарков, говорит Антонина Евтешина, в России же символ Нового года – застолье.

– Мы собираемся за общим столом, отдыхаем с семьей и близкими людьми, а подарки для нас второстепенны, — говорит представитель Greenpeace. — Если в католических странах принято одарить каждого родственника, члена семьи и друзей, то в России дарят подарки только самым близким. Потому и выбрасывают их меньше.

Ответственный подход к подаркам

Но в целом традиция дарить подарки на Новый год порождает определенные экологические проблемы.

– У каждой вещи есть свой экологический след, и мусорный, и углеродный, который образуется в процессе производства и транспортировки, — напоминает Антонина Евтешина. — Если мы дарим какие-то ненужные сувениры и вещи, которыми одариваемый не будет пользоваться, это значит, что напрасно были потрачены природные ресурсы на их производство. Также при выпуске каждой вещи образуется огромное количество дополнительных отходов. Как правило, их масса в десятки, а то и сотни раз может превышать вес произведенного предмета, будь то смартфон или фигурка тигра.

Выброшенный подарок с высокой долей вероятности отправится на полигон, поскольку переработать его скорее всего, будет невозможно. Это умножает экологический ущерб. В России на переработку попадает около 4,5 млн т отходов, это всего 7% от общего их количества. Даже из макулатуры вторсырьем становится лишь 30%, из отходов полиэтилена — 20%, полипропилена — 17%, поливинилхлорида — 10%, полистирола — 12%, термопластика — 12%, стекла — 7,5%. Такие данные приводит Greenpeace России со ссылкой на Минпромторг.

Нужна экологизация праздников и экологическое просвещение, уверен Артем Алексеев. Например, необходимо объяснять людям, что правильнее было бы минимизировать число подарков, отказаться от одноразовых новогодних сувениров, которые становятся пылесборниками на полках, и рано или поздно пополняют мусорные полигоны. От упаковки подарков стоило бы и вовсе отказаться, уверен эксперт. Или сделать ее экологичной: использовать многоразовые пакеты или делать самостоятельно. Речь здесь идет именно об ответственном потреблении. Это глобальный вопрос, который связан с устойчивым развитием и экономией ресурсов планеты, резюмирует эксперт.

4 правила экологичной встречи Нового года от Greenpeace:

1. Тщательно планировать новогодний стол и ответственно подходить к закупке продуктов для новогодних блюд. Помнить, что 40% отходов в праздники – органические. На полигонах они превращаются в парниковый газ.

2. Отказаться от покупки ненужных подарков и от упаковки подарков. Большая часть упаковочной бумаги – это не бумага как таковая, она содержит слой пластика, и ее не берут в переработку.

3. Отказаться от покупки новогодних украшений, мишуры, декораций, одноразовой иллюминации, одноразовых шариков. Стараться использовать то, что уже есть дома. Или украсить елку конфетами, апельсинами, чтобы вообще не использовать пластик.

4. Грамотно подходить к выбору елки: либо использовать ту, что уже есть дома, либо купить живую ель. Но важно помнить, что и живое дерево необходимо грамотно утилизировать: не выбрасывать на помойку, а отнести в специальный центр приема новогодних елок. Там ее переработают в щепу и отправят в приют для животных или зоопарк. Либо вовсе отказаться от елки, украсив дом с помощью декора, который будет напоминать по форме и цвету новогоднее дерево.

Отметим, согласно исследованию Российского экологического оператора (РЭО) 32% россиян сортируют отходы и выбрасывают их в разные контейнеры. При этом 55% россиян имеют общее представление о сортировке мусора, 38% — знают в деталях, 6% респондентов сообщили, что им вообще ничего не известно об этой теме, 1% опрошенных затруднились ответить. Результаты исследования публикует РБК. Исследование проводилось на основании телефонного опроса, в котором приняли участие 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах.

Опрос показал, что больше всех о раздельном сборе мусора знают жители Чукотки и Воронежской области (100%). На втором месте — Москва, Томская и Амурская области (99%), на третьем — Санкт-Петербург, Удмуртия, Вологодская, Ростовская, Самарская и Омская области (98%). Меньше всего о сортировке мусора осведомлены в Чечне (76%), Дагестане (77%) и Астраханской области (83%).

Исследование РЭО выяснило, что имеющиеся знания на практике применяют 39% респондентов, из которых 20% сортируют мусор дома в разные контейнеры, 19% — также сортируют отдельное вторсырье (к примеру, пластиковые крышки), 61% не занимаются сортировкой мусора дома по причине отсутствия в шаговой доступности контейнеров, куда можно выбросить сухой мусор, содержащий вторсырье.

При этом в разные контейнеры на улице выбрасывают отходы лишь 32% граждан. Из них 22% выбрасывают отходы в разные контейнеры для раздельного сбора мусора, а еще 10% помимо этого разделяют отдельные фракции по пунктам приема.