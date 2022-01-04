 

Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Москвы

04.01.2022, 11:10, Разное
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Самым важным проектом метростроения в Москве сейчас является Большая кольцевая линия (БКЛ). В 2021 году она выросла с 10 до 22 станций, полностью завершилась проходка тоннелей. Скоро самое большое в мире метрокольцо замкнется, подчеркнул Собянин.

“Много было сомнений, нужно ли Москве целых три кольца метрополитена. Но уже сегодня частично построенной БКЛ пользуются свыше 500 тыс. пассажиров в день”, – написал градоначальник.

Весной на БКЛ открылись станции “Народное Ополчение” и “Мневники”. В декабре запущен 20-километровый участок от “Мневников” до “Каховской”. Это самое масштабное открытие новых станций со времен 1935 года, уточнил мэр.

Продолжает развиваться сеть Московских центральных диаметров. На уже открывшихся и будущих линиях МЦД модернизируется инфраструктура, старые станции превращаются в современные городские вокзалы.

В прошедшем году реконструирована станция Баковка на МЦД-1 и построена новая станция Щукинская на МЦД-2. На будущем МЦД-4 открыто пять станций: Аминьевская, которая станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом при въезде в Москву на Киевском направлении МЖД, а также Апрелевка, Внуково, Кокошкино и Матвеевская.

Собянин напомнил, что впервые за 100 лет в столице появился новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования – “Восточный”. Он стал образцом комфортного вокзала с качественным сервисом, удобными пересадками на метро и МЦК, отметил мэр.

Высокие темпы Москва выдерживает и в дорожном строительстве. В 2021 году в столице появилось 90 километров новых дорог, 34 моста, эстакады и тоннеля, 20 пешеходных переходов.

Завершается строительство Северо-Восточной хорды. Новые участки связали Открытое и Ярославское шоссе с развязкой на проспекте Мира. В рамках строительства Юго-Восточной хорды завершено возведение связки ЮВХ с третьим транспортным кольцом.

Завершилась многолетняя реконструкция Волоколамского шоссе. В Новой Москве сдан новый выезд из города Московский к станции метро “Филатов Луг”, открыла шестая связка между Киевским и Калужским шоссе.

Собянин сообщил, что на 2022 год у города такие же большие планы по развитию транспортной инфраструктуры. Через несколько лет московский транспорт станет одним из самых быстрых, комфортных и надежных среди мировых городов, убежден мэр.

Ранее градоначальник в своем блоге подвел итоги ушедшего года для Москвы.



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