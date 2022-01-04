Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек

Коронавирус в мире сегодня ставит рекорды заболеваемости. На днях во Франции зафиксировали максимальный с начала пандемии суточный прирост зараженных COVID-19 – более 230 тысяч человек. Врачи и ученые связывают это с распространением нового штамма “омикрон”, который обладает высокой заразностью из-за невероятных 50 мутаций. Однако беда не приходит одна: в Пятой республике выявили еще более свежий и не менее мутировавший штамм инфекции.

Как сообщили представители Средиземноморского госпитально-университетского института, штамм был впервые обнаружен еще 9 декабря, но огласку новость получила лишь после Нового года. СМИ отмечают, что этот вариант ковида впервые нашли у группы туристов, которые вернулись на родину из африканского Камеруна. Результаты тестов свидетельствуют о наличии у него 46 мутаций, некоторые из которых эксперты считают ненормальными.

Специалисты института предварительно назвали новый штамм “IHU”, что соответствует французской аббревиатуре названия университета, однако в базу геномов вирусов его внесли как B.1.640.2. В своем исследовании IHU ученые отметили, что этим вариантом COVID-19 заразились всего 12 человек, поэтому делать какие-либо выводы о его опасности или повышенной заразности пока слишком преждевременно.