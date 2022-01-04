 

Телеведущий «Первого канала» Максим Галкин рассказал о методе воспитания своих детей

04.01.2022, 11:06, Разное
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В ходе интервью с литературным критиком Галиной Юзефович Максим Галкин раскрыл все подробности о воспитании Гарри и Лизы.
Галкин отмечает, что времяпровождение с близнецами обычно проходит за играми или активной съемкой различных видео на площадку Instagram.

Пародист рассказывает, что с точки зрения серьёзного воспитания в главной роли выступает мама. Именно Пугачева занимается с детьми чтением и музыкальным образованием. Порой супруга делает акцент на чрезмерной доброте и юморе папы в отношении детей, а о себе отзывается как о “слишком требовательной” маме.

Также, шоумен подчеркнул, что любимыми книгами Гарри и Лизы являются советские авторы, и что читать дочь любит больше, чем сын. По его словам, в данный момент детям крайне трудно успевать садиться за книги из-за высокой нагрузки в школе. Максим Галкин признаётся что не является сторонником слишком строго воспитания близнецов.



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