Америка обвинила власти Грузии в «подрыве подотчетности правительства»

Посольство США в Грузии резко раскритиковало правящую «Грузинскую мечту» за упразднение Службы государственного инспектора, которая была уполномочена расследовать злоупотребления со стороны полиции и защищать конфиденциальность данных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Американская сторона назвала это «подрывом подотчетности правительства».

Также в заявлении посольства говорится, что «правящая партия этим шагом дала понять, что независимый надзор за правительством может быть подвергнут репрессиям, дисциплинарным мерам, увольнениям».

В свою очередь, «Грузинская мечта» заявляет, что Служба будет реформирована в лучшую сторону, а все ее 120 сотрудников сохранят работу.

Депутат от оппозиционной партии «Для Грузии» Анна Бучукури заявила, что «власти Грузии умудрились получить беспрецедентно жесткую критику от главного стратегического партнера страны – США».

«От этого страдают государственные интересы Грузии», – сказала она.