 

География протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась

04.01.2022, 11:00, Новости дня
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На площади в городе Актау активизировались демонстранты, к ним присоединились вахтовики с месторождения Каламкас и Каражанбас.

«Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас. На площадь принесли палатку», – сообщил Sputnik Казахстан. 

По данным агентства, вахтовики с Каражанбаса и Каламкаса идут пешком. Расстояние до города составляет больше 200 километров, в связи с чем митингующие просят предоставить автобусы. Работы на месторождении Каламкас приостановлены. Всего в Актау собралось около 2 тыс. человек. 

Также на забастовку вышли рабочие на месторождении Тенгиз. Тем временем в Жанаозене около 1500 протестующих собираются на главной площади. В палатках для них организовали завтрак.

«Требования протестующих становятся хаотичными: от отставки правительства до отмены утильсбора и понижения цен на продукты», – сообщило агенство. 

Отмечается, что здание акимата (мэрии) охраняет спецназ, задержаний пока нет. Полиция следит за порядком. В центре города нет мобильного интернета. Заведения общепита и магазины пока не открылись.

В Актау приступила к работе правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. Комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



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