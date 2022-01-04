Узбекистан решил открыть консульства еще в пяти городах России

В Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде будут открыты консульства Узбекистана, об этом говорится в проекте указа президента страны Шавката Мирзиеева.

Уже действуют генконсульства Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 млн граждан республики, из них более 1 млн – в России, информирует «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что в Крыму появится первое после воссоединения с Россией консульство, его откроет Никарагуа.