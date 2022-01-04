48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке

Модель продемонстрировала голую грудь, прикрыв соски наброшенной сверху одеждой. Клум запечатлена в красном интимном свете. Она позировала на фоне большого букета роз.

“2 января 2022 года”, – написала модель.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

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