 

Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара за съемки в “Матрице” на исследование лейкемии

04.01.2022, 10:56, Новости дня
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За роль Нео в первой “Матрице” Ривз заработал $10 млн и еще $25 млн получил с кассовых сборов фильма. Спустя два года после благотворительного пожертвования актер основал фонд помощи больным раком, но отказался давать ему свое имя.

Ремиссия у сестры Ривза наступила спустя 10 лет после лечения.

Контекст:

“Матрица” – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.

По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”. 

22 декабря состоялась премьера четвертой части фильма “Матрица: Воскрешение”.

Актер известен своими щедрыми поступками. Так, после завершения съемок четвертой части триллера “Джон Уик” в 2021 году он подарил всем четверым каскадерам, которые снимались в картине, часы Rolex с именными гравировками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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