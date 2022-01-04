Guardian – более половины детей из темнокожих семей в Великобритании живут за чертой бедности

Около 53% темнокожих детей в Великобритании живут в бедных семьях, что составляет приблизительно 10% от общего числа британских детей, живущих за чертой бедности, передаёт The Guardian. В Лейбористской партии, на исследование которой ссылается издание, назвали результаты свидетельством «некомпетентности консерваторов и отрицания существования структурного расизма» в Соединённом Королевстве.



АР

Более половины темнокожих детей в Великобритании растут в бедности, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Лейбористской партии, основанное на правительственных данных.

Согласно исследованию, за последнее десятилетие общее число темнокожих детей, живущих в семьях с доходом ниже 60% от среднего по стране, возросло более чем в два раза, что отчасти может объясняться увеличением общей численности темнокожего населения Соединённого Королевства. При этом доля темнокожих детей, живущих в бедности, выросла с 42% в 2010 — 2011 годах до 53% в 2019 — 2020 годах.

В общей сложности, по последним имеющимся данным за 2019 — 2020 года, в бедных семьях в Великобритании живут 4,3 миллионов детей, что составляет 31% от общего числа британцев в возрасте до 16 лет или граждан от 16 до 19 лет, которые учатся в общеобразовательных учреждениях.

В бедности живут 2,9 миллионов белых детей, что делает их самой многочисленной этнической группой, составляющей 68% всех детей, живущих в бедности. Следующей по численности группой являются темнокожие дети: более 400 тыс. живут в бедности, что составляет 10% от общего числа детей из бедных семей. При этом среди всех этнических групп, проживающих в Великобритании, наиболее остро проблема бедности стоит среди бангладешцев — в бедных семьях живёт 61% детей.

Данные показывают, что для некоторых этнических групп вероятность того, что дети будут жить в бедности, так же высока, как и десять лет назад, тогда как для других вероятность расти в семье с достатком ниже среднего с 2010 — 2011 годов стала даже выше. В частности, десять лет назад в бедных семьях жили 24% белых детей, а сейчас — 26%, при этом для темнокожих британцев этот показатель вырос с 42% до 53%. В общей сложности, десять лет назад 27% всех детей жили в бедных семьях, сейчас этот показатель возрос до 31%.

В Лейбористской партии назвали результаты исследования свидетельством «некомпетентности консерваторов и отрицания существования структурного расизма» в стране. Лидер лейбористов Кир Стармер уже пообещал, что в случае избрания партия примет новый закон о расовом равенстве для борьбы со структурным расизмом.

«Нет ничего удивительного в том, что бедность среди детей резко возросла за последнее десятилетие, учитывая, что министры-консерваторы сделали так мало для борьбы со структурным неравенством, которое её порождает», — заявила теневой министр по вопросам женщин и равноправия Аннелиза Доддс.

По словам Доддс, у лейбористов есть план борьбы с уровнем бедности, в основе которого лежит разрабатываемый закон о расовом равенстве. Как отмечает The Guardian, ожидается, что детали законопроекта будут раскрыты в 2022 году.