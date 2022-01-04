 

Jerusalem Post – РФ и Китай будут наращивать сотрудничество в 2022-м

04.01.2022, 10:48, Новости дня
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Сотрудничество Китая и РФ в 2022 году будет только нарастать, пишет The Jerusalem Post. По мнению издания, Москва и Пекин намерены координировать свои действия на международной арене с целью сформировать многополярный мир и ликвидировать остатки гегемонии США.


AP

Поздравление Си Цзиньпином Владимира Путина с Новым годом стало ещё одним свидетельством сближения между Китаем и Россией, пишет The Jerusalem Post. Как пишет издание, Москва и Пекин намерены создать многополярный мир и ликвидировать остатки гегемонии США, а также координировать свою политику по целому ряду внешнеполитических вопросов. К примеру, РФ и КНР могли бы согласовывать свои действия в вопросах, связанных с Ираном и Афганистаном.

«Я глубоко удовлетворён тем, как развиваются отношения между Китаем и Россией. В 2022 году наши страны отметят российско-китайский год спорта и напишут новую главу в истории дружбы двух стран, передававшейся из поколения в поколение», — приводит издание слова Си Цзиньпиня.

Отмечается, что Владимир Путин посетит в качестве гостя зимние Олимпийские игры в Пекине, пишет The Jerusalem Post. Кроме того, издание отмечает, что в российские СМИ подчеркнули факт сближения с Китаем в 2021 году. По мнению The Jerusalem Post, российские медиа намекнули, что Москва, как и Пекин, рассматривает нынешний глобальный кризис в качестве возможности, что, в свою очередь, приведёт к упрочению сотрудничества между двумя странами. 



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