Пугачева о браке с Киркоровым: «Мне все в нем не нравилось»

Впервые за долгие годы Алла Пугачева решила рассказать о браке с Филиппом Киркоровым и сразу же заявила, что ей не нравилось в собственном союзе абсолютно все.

В первое время после расставания артисты были намерены сохранить дружеские отношения, но из этого ничего не вышло. В итоге Пугачева и Киркоров начали испытывать друг к другу только взаимную и ярко выраженную неприязнь.

При этом Киркоров всегда старался сохранить репутацию Примадонны чистой и отзывался о ней в исключительно положительном ключе. Однако за последние несколько лет он не раз упомянул о том, что сожалеет о потраченных на нее годах. Исполнительница не захотела молчать и сразу же прокомментировала такие высказывания.

Мнение Пугачевой на этот счет передал биограф Максима Галкина Федор Раззов. Певица утверждает, что ей никогда не нравились такого рода люди и соответствующие поступки. Кроме того, в Киркорове ее не устраивало практически все, к тому же, с годами ничего не менялось. Пугачева отметила, что до сих пор не может понять, что тогда творилось с ее мозгами и побуждало оставаться в браке.

Источник: www.eg.ru