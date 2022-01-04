Названы самые угоняемые автомобили в РФ в 2021 году

Автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в прошлом году, сообщил источник в правоохранительных органах.

В первую тройку попала также Toyota Camry. Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento, сообщил ТАСС.

По статистике МВД, в 2021 году в РФ было зарегистрировано свыше 1,7 тыс. угонов, этот показатель на 12% ниже данных за 2020 год. Раскрываемость таких преступлений в минувшем году составила 96%.

Чаще угоны фиксируют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чечне, на Ставрополье, в Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, отметили специалисты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Более низкие показатели по угонам показали Вологодская область, Алтайский край, Башкирия, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Астраханская, Рязанская области и Северная Осетия.

Ранее полицейские одного из районов Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи.