Миронов заявил о переговорах с непарламентскими партиями об объединении

Глава фракции «Справедливая РФ – Патриоты – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил 4 января, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.

«Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», – приводит его слова ТАСС.

Однако руководитель фракции заявил, что все конкретные решения будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании».

В феврале 2021 года партия «Справедливая Россия» в ходе заседания съезда с партиями «За правду» и «Патриоты России» приняла решение о переименовании. Было объявлено о создание новой объединенной социалистической политической партии «Справедливая РФ – Патриоты – За правду». Тогда Миронов отметил, что начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».