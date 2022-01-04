Жест вежливости со стороны США — Welt о предполагаемой реакции Кремля на разговор Байдена и Зеленского

В Кремле разговор Зеленского и Байдена негласно рассматривают исключительно как «жест вежливости» со стороны президента США, считает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. По его словам, Москва предполагает, что судьба Украины «будет решаться не в Киеве, а в РФ и США». Политика РФ в отношении Украины, убеждён Ваннер, обусловлена «экспансионистскими» устремлениями и желанием «возродить Советский Союз».

Как и обещали, к нам подключается Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, как отреагировали на телефонный разговор Байдена и Зеленского в Москве?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Татьяна, в Кремле этот звонок, или разговор Зеленского и Байдена, негласно рассматривают исключительно как жест вежливости со стороны президента США. В Кремле исходят из того, что судьба Украины, безусловно, будет решаться не в Киеве, а в РФ и США.

В Кремле преобладает мнение о том, что Украина в сущности вообще не является суверенным государством, даже если об этом открыто не говорится. В Кремле считают, что Украина — сбитый с толку братский народ, который лишь разыгрывает движение к демократии перед Западом, для того чтобы добиться дотаций с Запада и набить себе карманы. Эта точка зрения преобладает здесь, в России, и рассматривать Украину как часть РФ и, так сказать, не видеть там никакого суверенитета, конечно, чрезвычайно опасно.

Кристоф, какую роль отводят США московские аналитики, критически настроенные по отношению к Кремлю?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: В их глазах США являются важнейшим фактором, потому что только американцы, потому что только Джо Байден способен остановить и обуздать Кремль. Например, как только что заметил Штеффен Шварцкопф, без масштабных экономических санкций со стороны США, вероятно, вопрос с Украиной был бы уже решён. На мой взгляд, Кремль не знал бы пощады и послал бы свои войска в эту страну, чтобы, так сказать, вернуть Украину.

Мы постоянно подозреваем, что Владимир Путин мыслит экспансионистскими категориями и желает возродить Советский Союз. Этот сценарий постоянно проигрывается в Кремле, даже если это отрицается со всех сторон здесь, в России. Путин утверждает, что нападение на Украину не обсуждается. Это официальные слова, я думаю, отчасти устные заверения, но в действительности всё иначе. И только Америке под силу положить всему этому конец. И, кстати, мне кажется, что США удастся предотвратить широкомасштабное нападение России на Украину.

Кристоф, большое спасибо за рассказ.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.