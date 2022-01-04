Модные тенденции, которые помогут выделиться: 10 стильных причесок для женщин старше 70

Модные прически для женщин старше 70 лет – это короткие или средней длины стрижки, которые выглядят дерзко и смело. Эти прически внушают уверенность и заставят вас чувствовать себя чудесно, а выглядеть великолепно, не ощущая своего возраста.

Используйте нижеприведенные фото для вдохновения.

Металлический розовый Spiky Pixie

Металлический розовый остроконечный пикси – интересный способ продемонстрировать стиль и индивидуальность. Этот оттенок можно получить в салоне или дома, используя шампунь с ярким оттенком и разбавляя его по желанию кондиционером. Укладка с использованием текстурной пасты поможет создать дерзкий стиль.

Версия, вдохновленная Джейн Фондой

Попросите своего стилиста подобрать срез, вдохновленный Джейн Фондой, чтобы создать экстравагантный дерзкий стиль. Такая прическа идеально подходит для женщин, которые любят короткие волосы, но хотят более игривого вида.

Неровные слои обрамления лица

Слои, обрамляющие лицо, идеально подходят для того, чтобы его открыть. Такая прическа подарит бодрость молодости и отлично подходит женщинам старше семидесяти лет.

Лохматая стрижка, не требующая ухода

“Лохматка”, не требующая особого ухода, – это новый модный стиль для женщин старше 70 лет. Если вы хотите больше текстуры, то выбирайте именно ее.

Чтобы создать модную лохматую стрижку, уложите ее с помощью текстурированной пасты, а в завершение нанесите лак для волос средней фиксации.

Асимметричная стрижка седых волос

Седые волосы с асимметричной стрижкой (на главном фото) выглядят очень свежо, особенно с более короткими волосами. Необычайно резкие фасоны, добавляющие текстуру и объемность стилю, – отличный вариант для нестандартных личностей.

Стрижка боб

Боб идеально подходит 70-летним женщинам, которым нужна легкая стрижка, не требующая особого ухода. Градуированный боб создает объем, не требуя много времени на укладку.

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Неаккуратная длинная пикси

Рассмотрим длинную неаккуратную стрижку для зрелых дам, желающих коротко подстричься. Более длинное обрамление лица создает мягкий гламурный вид. Это вневременной стиль, который очень популярен.

Острая андрогинная пикси

Взгляните на эту дерзкую стрижку, пышущую молодостью. Более острая пикси идеально подходит для женщин, которым нужен фактурный и небрежный стиль.

Короткая стрижка пикси для истонченных волос

Рассмотрите вариант короткой пикси для более тонких волос, создающий объем и эффект плотности. Короткие пикси определенно помогают выглядеть моложе пожилым женщинам.

Многослойный боб до плеч

Многослойный боб до плеч – распространенный вариант, который выбирают зрелые женщины. Это может быть острая небрежная или аккуратная прическа, в зависимости от того, кто ее носит. Слои могут помочь создать текстуру, в то время как ровная длина придаст объем.