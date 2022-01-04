Названы продукты, которые помогут против омикрона

Испанские эксперты издания Eluniverso пришли к выводу, что при помощи иммунного питания можно сформировать основу для обеспечения стабильной нутритивной поддержки, а следовательно, получения правильного иммунного ответа. Это поможет обезопасить организм и предотвратить риск заражения омикроном.

Пища состоит из полезных веществ, которые не только хорошо усваиваются, но и помогают организму получать необходимую энергию, формировать и восстанавливать ткани, а также стабилизировать процессы метаболизма. Помимо этого, важные компоненты способны оказывать влияние на физиологические функции человека, в которые входит и иммунитет.

Дисбаланс в питании является частой причиной возникновения ряда сопутствующих заболеваний, которые появляются в результате инфицирования. Именно поэтому рацион питания играет ключевую роль в качестве работы иммунной системы. Кроме этого, иммунный статус может меняться в зависимости от возраста, образа жизни, стресса, вредных привычек, лишнего веса и т.д.

По словам специалистов, важно не забывать, что практически 70% иммунной системы зависит от кишечника, потому что именно в нем располагается кишечная микробиота. Она представляет собой группу микроорганизмов, живых бактерий, колонизирующих кишечник.

Эти вещества напрямую зависят от того, что человек употребляет в пищу. В основном микроорганизмы питаются сложными углеводами, с большим содержанием клетчатки. Они также отвечают за выработку витаминов K, B12 и фолиевой кислоты.

Важно помнить и о том, что недостаток селена, цинка и целой группы витаминов сильно воздействует на поддержание иммунной системы, поэтому рекомендуется выбирать продукты, насыщенные и богатые необходимым набором нутриентов и пребиотиков. Все это имеется в таких овощах, как чеснок, редис, спаржа и лук. Включив такие продукты в рацион, человек сможет поддерживать здоровье кишечной микробиоты, а она, в свою очередь, создает более сильную защиту при заражении вирусами.

Источник: www.mk.ru