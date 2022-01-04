 

На Украине назвали условие для победы в «войне» с Россией

04.01.2022, 9:31, Новости дня
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Для победы в «войне с Россией» в 2022 году Украине необходимо «стать игроком», сообщил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его мнению, украинские власти должны вместе с союзниками и партнерами «играть в свою игру», то есть выполнять свои обещания, передает телеканал «Украина 24».

«Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», – подчеркнул Климкин. 

Ранее Климкин заявлял, что напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.



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