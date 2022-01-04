 

Вирусолог оценил влияние коронавируса на старение

04.01.2022, 9:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой, передает РБК.

Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

В то же время инфекционист подчеркнул, что нужно рассматривать каждый отдельный случай и обращать внимание на патологии, которые есть у человека. Например, если у переболевшего коронавирусом есть такие хронические заболевания, как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, то у него могут возникнуть патологии сосудистой системы.

Кроме того, Вознесенский отметил, что у переболевших часто встречается «постковидный синдром». Однако сейчас нельзя утверждать, что перенесенный коронавирус – 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / МИД Украины вызвал белорусского дипломата в связи с Крымом

02.09 / В РФ могут запретить фотографировать книги в магазинах

22.07 / Зеленский временно отменил штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

13.08 / “Все там и все дуркуют. Ну, Поплавский – его заставляют это делать”. Павлик высказался об украинских артистах, снимающих ролики для TikTok

10.12 / Режим ЧС в Чехии продлили до 23 декабря

06.08 / Появилось видео с места побега заключенных из ИВС в Подмосковье

20.09 / Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки избирателей

11.01 / США собрались затруднить мирное урегулирование в Йемене

15.12 / В первой половине 2022 года в Россию приедет новый кроссовер Infiniti QX60

05.02 / “Он был шулер всесоюзного масштаба”. Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика