Вирусолог оценил влияние коронавируса на старение

Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой, передает РБК.

Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

В то же время инфекционист подчеркнул, что нужно рассматривать каждый отдельный случай и обращать внимание на патологии, которые есть у человека. Например, если у переболевшего коронавирусом есть такие хронические заболевания, как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, то у него могут возникнуть патологии сосудистой системы.

Кроме того, Вознесенский отметил, что у переболевших часто встречается «постковидный синдром». Однако сейчас нельзя утверждать, что перенесенный коронавирус – 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели.