В Тюмени загорелся нефтеперерабатывающий завод
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В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар, облако черного дыма видят жители нескольких районов Тюмени.
Местные жители рассказывают, что их разбудили сирены пожарных машин. Над заводом виден огромный столб дыма, информирует издание 72.ru.
«Без двадцати десять я пошел машину в сервис отдавать, уже горело. Из-за запаха гари дышать невозможно. Дома закрыли все окна», – рассказал один из очевидцев.
В администрации города создали оперативный штаб по тушению пожара.
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Ранее на территории белорусского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Нафтан» в Витебской области произошло возгорание.
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