Обманутых дольщиков переселят в таунхаусы

Минстрой предложил решение в отношении обманутых дольщиков – на больших участках Подмосковья построят несколько больших жилищных комплексов типа таунхаус с гостиничной планировкой, способные разместить десятки тысяч граждан,. Жильё оборудуют всеми современными системами безопасности.

«Мы находим необходимым помочь этим обездоленным и лишенным людям всем чем можем, мы предоставим им теплое жилье и возможность помощи, каждому дольщику будет предоставлено бесплатное койко-место, – сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. – Предусмотрены продовольственный ежедневный паек, медицинская помощь нуждающимся, душ раз в неделю и ежедневный туалет и иные социальные услуги для их семей».

«Мы продолжаем строить еще несколько комплексов, и не прекратим, пока каждый человек будет нуждаться в улучшении жилищных условий», – говорится в сообщении.

Чиновники уверены: опыт решения этой насущной проблемы будет изучен другими регионами и внедрен по всей стране в дальнейшем. Согласно документам, предоставленным в выписке из кадастра, территория, на которой были построены сооружения, предназначалась для трудовых лагерей.

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