“Она их обожает”. Галкин рассказал о двух самых любимых книгах Пугачевой

По словам 45-летнего шоумена, когда они съезжались с 72-летней супругой, в их библиотеках было мало одинаковых книг.

“Нет, у нее совершенно другие книги. Большинство книг, которые она называла, я не читал. Одну только вещь с удовольствием читаю, это ее настольная книга, – двухтомник воспоминаний Константина Коровина о своих современниках “То было давно… Там… В России…”. Она ее обожает. Это действительно потрясающая книга, всем рекомендую”, – рассказал Галкин.

Он также добавил, что Пугачева очень любит роман американской писательницы Жаклин Сюзан о закулисной жизни в Голливуде.

“Она обожает роман “Долина кукол”. Он очень жуткий. И она мне все время, видя кого-то на эстраде, говорит: “Вот в “Долине кукол” был такой персонаж…”, – поделился Галкин.

ВИДЕОВидео: Юзефович / YouTube

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

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