 

В Украине 3 января сделали более 36 тыс. прививок против коронавируса

04.01.2022, 9:28, Новости дня
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В частности, первую дозу вакцины от COVID-19 в понедельник получили 8 511 украинцев, вторую – 27 421. 

Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получил 261 человек, третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 96 украинцев. 

“С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу 14 721 820 человек, получили две дозы 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4159, бустерную дозу – 5713. В общей сложности введено 28 493 854 прививки”, – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 3 января делали 476 мобильных бригад, также работали 2450 пунктов и 363 центра вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (20 998), Sinovac (7401), Moderna (7247) и AstraZeneca (643). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2036512719845156

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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