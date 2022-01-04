 

Обращение Байдена вызвало бурное недовольство американцев: составлен список претензий

04.01.2022, 8:56, Разное
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Новогоднее поздравление первого лица страны — это важный символический элемент начала свежей страницы в жизни людей и государства. Обычно политики подводят итоги и находят воодушевляющие слова, смотрят в будущее и мотивируют граждан.

Американский президент Джо Байден сумел выделиться среди общей массы главнокомандующих, однако он сделал это своеобразным образом. Политик разместил на своей странице в “Твиттере” пост с новогодним поздравлением, который сопроводил фотографией с супругой на фоне фейерверков.

Глава Белого дома написал, что 2022 году граждане продолжат строить лучшую Америку. Стоит отметить, что добрые намерения Байдена вышли ему боком. Дело в том, что под свежим твитом пользователи принялись критиковать главнокомандующего.

Люди составили список претензий к первому лицу. Среди них указывали на провальную внешнюю политику президента, заискивание перед другими мировыми лидерами. Кроме того, американцы возмутились антикоронавирусными мерами в США. Люди потребовали раздавать им бесплатные тесты на COVID-19, количество которых, по их мнению, нужно в значительной степени увеличить.

Ранее стало известно о том, что рейтинг Байдена установил антирекорд. Результаты социологического исследования показали, что политика не одобряют более половины граждан страны.



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