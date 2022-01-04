Диетолог Мойсенко рассказала об опасности растительного мяса

Врач-диетолог Римма Мойсенко дала новое интервью, в рамках которого пояснила о том, какие опасности таит в себе растительное мясо.

Оказалось, что в состав веганских мясных продуктов входит большое количество химических добавок, из-за которых вся польза продукта исчезает. Многие ошибочно верят в преимущество такого мяса, потому что оно изготавливается без участия животных. Однако среди ингредиентов имеются усилители вкуса, немаленькое количество крахмала, глютен, а также множество вредных красителей.

По словам Мойсенко, вещества, добавляемые в подобные продукты, даже могут послужить провокаторами для аллергии и интоксикации организма. Помимо этого, большинство компаний применяют пальмовое масло, негативно сказывающееся на организме. Во время переработки пальмового масла всегда применяется глицидол, а он очень быстро, за пару лет, способен привести к хронизации определенных заболеваний.

Диетолог посоветовала не включать растительное мясо в постоянный рацион питания, а воспринимать его, как редкий деликатес. Лучшим вариантом будет получать белок вовсе не от мясных продуктов, а от бобовых.

Источник: radiosputnik.ria.ru