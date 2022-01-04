 

В Санкт-Петербурге задержан фальшивый Беглов

04.01.2022, 8:51, Разное
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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который два месяца выдавал себя за губернатора Александра Беглова.

По словам правоохранителей, в дежурную часть поступил сигнал, что в одну из управляющих компаний прибыл гражданин, который представился действующим губернатором. Он сообщил коммунальщикам, что получил несколько жалоб от жителей района на неубранный снег и сосульки.

– У руководителя организации возникли сомнения в личности мужчины и он вызвал наряд полиции. Прибывшие сотрудники установили, что мужчина является сотрудником одного из городских музеев и никакого отношения к городской администрации не имеет, – заявили в пресс-службе МВД.

С начала ноября 2021 года мужчина более 20 раз «инспектировал» ЖЭКи и управляющие компании Петербурга. По его собственным словам, никаких корыстных целей он не преследовал, а пытался навести порядок в городском коммунальном хозяйстве.

– Когда выпал первый снег, мой двор вообще никто не убирал. Я позвонил в свой ЖЭК, меня там натурально послали. Тогда я подал жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург», но и там получил лишь отписку. Я имею некоторое сходство с господином Бегловым, после нехитрого грима я лично пришёл в ЖЭК и потребовал незамедлительно решить проблему. На следующий день двор был вылизан, теперь у нас всегда чисто. Тогда я стал мониторить социальные сети и периодически навещать наиболее проблемные участки. И всегда проблема решалась буквально на глазах – там, где всё было завалено снегом, не было дворников и техники, моментально всё появлялось, – заявил задержанный.

Когда лжегубернатор явился в очередную управляющую компанию, коллектив как раз смотрел прямую линию, которую проводил настоящий Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Именно это и вызвало сомнения у руководителя организации, который вызвал полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, задержанному может грозить до трёх лет заключения и крупный денежный штраф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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