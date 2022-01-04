Блинкен и главы МИД “Бухарестской девятки” обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

“Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи РФ вблизи границы Украины, а также необходимость единой, открытой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников и трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность”, – рассказал Прайс.

Он отметил, что Блинкен также заявил о приверженности США продолжению тесных консультаций и координации со всеми союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации ситуации возле границ Украины “с помощью сдерживания, обороны и диалога”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

30 декабря Данилов заявил, что в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ.

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