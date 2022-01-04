 

Украинский ведущий из Ливана Салем рассказал, что делает, когда поклонницы присылают ему обнаженные фото

04.01.2022, 8:44, Новости дня
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“Нормально, спокойно отношусь. Я смеюсь от этого, улыбаюсь, жена тоже. Понятное дело, есть ревность, это нормально в любых отношениях. Плохо, когда ее нет. Все взрослые люди, понимаем: это та часть, медали, которая должна быть. Поэтому смирились с этим”, – рассказал Салем.

По словам 37-летнего ведущего, он каждой поклоннице вежливо и дружески отвечает.

“Я очень friendly в Instagram, всем отвечаю, всем говорю “спасибо”. Отвечаю: спасибо большое, я подумаю над этим, желаю хорошего вечера”, – признался Салем.

ВИДЕОВидео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина”. В прошлом принимал участие в шоу канала “1+1” – “Голос країни” и “Танцы со звездами”.

С женой Марией Салем познакомился в Одессе в 2005 году на втором курсе университета. Спустя 10 лет у пары, в 2015-м, у пары родилась дочь Санта-Луна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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