10 астероидов приблизятся к Земле в январе 2022 года

В настоящее время NASA отслеживает более 26 тысяч околоземных астероидов, из которых 1000 считаются потенциально опасными.

NASA предоставило информацию о трех околоземных объектах, которые пролетят мимо Земли в первую неделю января 2022 года. Астрономы собираются отслеживать их движение вокруг Солнца. Эти астероиды являются лишь первыми из 10 таких, которые приблизятся к Земле в течение января.

Движение астероидов отслеживается Лабораторией реактивного движения, которая пока издала никаких предупреждений относительно данных объектов. То есть неизвестно точно, являются ли они потенциально опасными или нет.

Среди тех трех объектов, которые приблизятся к Земле в первую неделю месяца, 22021 YQ является самым большим, его размеры составляют от 49 до 110 метров в ширину.

Какие астероиды приблизятся к Земле в первую неделю января?

Астероид 2021 YQ

Астероид приблизится к Земле 5 января, пролетев мимо со скоростью 52 848 километров в час. Последний раз астероид приближался к Земле в 1923 году.

Астероид 2014 YE15

Этот околоземный объект пролетит мимо нашей планеты 6 января со скоростью 22 932 километра в час. Астероид размером 5,8-13 метров в следующий раз посетит нас в 2024 году.

Астероид 2020 P1

Этот астероид пролетит мимо нашей планеты 7 января. Он самый маленький из этой троицы. Его размеры всего 3,2-7,1 метра.

Остальные семь: астероид 2013 YD48, 2021 BA, 7482 1994 PC1, 2022 AB, 2018 PN22, 2018 PN22 и 2021 BZ.

Это не первый случай, когда группа астероидов пролетает мимо Земли в течение нескольких дней. В декабре 2021 года шесть околоземных объектов пролетели мимо планеты в один и тот же день.

Астероиды – это скалистые фрагменты, оставшиеся после образования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Астероид классифицируется как околоземный объект, если его расстояние от Земли менее чем в 1,3 раза превышает расстояние от Земли до Солнца (расстояние между Землей и Солнцем составляет около 150 миллионов километров).