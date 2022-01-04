 

Инопланетяне могут переделать астероиды в бомбы, утверждает военный эксперт

04.01.2022, 8:30, Разное
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Военный эксперт, профессор Пол Спрингер (Paul Springer) заявил, что инопланетяне, перед тем как исследовать Землю, могут отправить на нее астероиды..

Профессор Пол Спрингер из Колледжа командования и штаба ВВС США в Алабаме сделал невероятные заявления во время интервью The Sun Online. Ученый утверждает, что инопланетные захватчики могут вооружить астероиды, чтобы уничтожить города и оставить Землю без ресурсов.

Спрингер заявил об этом сразу после того, как Пентагон в своем отчете впервые признал, что в небе есть что-то, что США не могут объяснить. Затем Конгресс и Сенат проголосовали за план создания нового специализированного подразделения по НЛО для исследования феноменов.

Профессор также утверждал, что инопланетяне создадут на Земле проблемы для того, чтобы получше изучить ее. Он считает, что если вторжение и произойдет, то это будет похоже на то, как европейцы 300 лет назад колонизировали Америку – ресурсы были быстро истощены, а коренные народы уничтожены.

Он добавил, что инопланетяне вполне могут быть кочевниками, выискивающими планеты с помощью зондов. Если они обнаружат на Земле ядерное оружие, то оно будет уничтожено при помощи астероидов, направленных на заданные цели.

Другим используемым оружием может быть специально созданный вирус, который будет направлен на уничтожение человечества, тем самым подготавливая Землю к чистке.

Во время интервью профессор сказал: «Также возможно, что тем цивилизациям, которые вступают с нами в контакт, приходится приспосабливать обычные инструменты в качестве оружия. Возможно, им придется адаптировать то, что у них есть с собой».

Когда дело доходит до обороны, говорит ученый, у военных будет всего два приоритета – выжить, а затем захватить инопланетян, включая их технологии.



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