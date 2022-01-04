 

Политолог Войко о переговорах Зеленского и Байдена: Предметного наполнения здесь нет

04.01.2022, 8:12, Разное
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Политологическое сообщество активно обсуждает прошедший телефонный разговор Байдена с Зеленским. В ходе диалога лидеры двух государств коснулись темы предстоящих контактов с Россией в сфере безопасности.

В Белом доме дежурно отчитались о том, что американский президент выразил приверженность Америки суверенитету Украины. Политолог Евгения Войко считает, что беседа Байдена и Зеленского лишена предметного наполнения.

Эксперт пояснила, что власти США стремятся обозначить свою позицию по отношению к России, а также проблемам Незалежной, что включает в себя вопросы гарантий безопасности. Войко отметила, что США показали готовность налаживать контакты с различными сторонами, в том числе и с Украиной вопреки интересам России.

Несмотря на то, что переговоры прошли, в них не наблюдается стремления решать конкретные проблемы, подчеркнула политолог. Эксперт сообщила, что, по всей видимости, диалог скорее нужен был Киеву, чем Вашингтону.

Отдельно стоит отметить, что Белый дом не подтвердил намерений интегрировать Украину в НАТО. Более того, Вашингтон не готов поддерживать Киев в случае потенциального военного конфликта.



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