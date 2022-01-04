Капитализация Apple превысила 3 трлн долларов

Apple стала первой в истории компанией с капитализацией более 3 трлн долларов, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

На торгах в понедельник стоимость акций после 13.30 (21.30 мск) превысила 182,85 доллара, поднявшись примерно на 3%, в результате чего капитализация компании превысила 3 трлн долларов. Но позднее стоимость акций незначительно снизилась – до 182,52, в результате капитализация опустилась ниже отметки 3 трлн долларов, передает ТАСС.

Напомним, в октябре минувшего года американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства.