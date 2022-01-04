 

На Украине увидели усталость мирового сообщества от команды Зеленского

04.01.2022, 8:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества.

Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе Украины, не соответствуют своей роли, передает РИА «Новости».

«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который «из грязи – в князи». <…> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», – сообщил Мураев в эфире телеканала «Наш».

По его словам, действия руководства Украины вызывают у народа чувство стыда.

«Украина – это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», – добавил Мураев.

Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.

Ранее заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к Зеленскому.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / ВОЗ призвала Европу отсрочить вакцинацию детей от COVID-19

07.11 / Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении на мужчину в новой Москве

06.10 / Афганское сопротивление назвало Душанбе подходящей площадкой для диалога с талибами

21.11 / Россия заявила о готовности направить врачей в Карабах

19.08 / Врио главы Харьковской ОГА сравнил ситуацию в области с 2014 годом

03.03 / “Отрастила себе кормилицу!”, “Сочно” Седокова надела “голый” купальник

21.12 / Полиция Австрии задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Вене

06.07 / Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи

01.07 / Авербух сказал, за что уважает Бузову

27.05 / В мире: Президент Польши напал на Россию с Кавказа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика