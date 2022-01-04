Китай призвал Россию и США сократить ядерный потенциал

Власти Китая полагают, что РФ и США должны продолжить необратимое сокращение ядерных арсеналов, помимо продления СНВ-3, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

По его словам, двум ядерным сверхдержавам необходимо еще больше сокращать количество ядерного оружия необратимым и юридически обязывающим способом, передает РИА «Новости».

При этом Цун ответил на вопрос, присоединится ли Пекин к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению.

«Если две ядерные супердержавы продолжат сокращать (ядерный арсенал), мы будем рады присоединиться [к переговорам], если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция», – указал дипломат.

Как подчеркнул Цун, Китай приветствует продление СНВ-3 и стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами, однако не считает эту меру исчерпывающей.

«Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и РФ в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», – сообщил дипломат.