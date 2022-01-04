 

Боевики на Донбассе 3 января трижды нарушили договоренности о перемирии и ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

04.01.2022, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики вели огонь в сторону Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов (Донецкая область). Российские наемники открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

“В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 07.00 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1270791133413500

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / “Какие роскошные ягодки, мадам”, ” Я балдею”. Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте

01.04 / В Украину идет похолодание, возможны осадки – Укргидрометцентр

07.11 / Елена Летучая и участница Comedy Women стали наставниками проекта «ТопБЛОГ»

05.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: За все время ареста у меня было два свидания, и те пришлось выгрызать

20.12 / Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 в конце декабря

14.12 / Нидерланды объявили о введении локдауна

29.12 / Новая ЗРС С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство

12.08 / “США продолжат поддержку народа Беларуси”. Посольство в Минске отреагировало на требование сократить дипмиссию

09.07 / Мальта первой в Европе будет принимать только привитых от COVID-19 туристов

15.11 / Смартфон Note 11i оценили в 160 американских долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика