 

Власти Казахстана призвали демонстрантов к конструктивному диалогу

04.01.2022, 7:18, Новости дня
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Представители акимата (мэрии) Мангистауской области на западе Казахстана призвали демонстрантов решать вопросы в правовом поле посредством конструктивного диалога, сообщили в пресс-службе акимата региона.

«В ходе встречи с собравшимися представители местных исполнительных органов призвали граждан к решению вопросов в правовом русле посредством конструктивного диалога… объяснили необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения», – приводит слова представителя пресс-службы акимата региона РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что помимо Жанаозеня в городе Актау также были «зафиксированы акции, на которых автовладельцы выразили свое несогласие с ростом цен на сжиженный газ». Среди митингующих провели разъяснительную беседу и пояснили, что «цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением».

Между тем в областном департаменте полиции сообщили, что правоохранительные органы не производили задержания в ходе протестов в городах Актау и Жанаозен, лишь охраняли общественный порядок и разъяснили демонстрантам, что согласно законодательству их действия являются незаконными.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



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