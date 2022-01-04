 

На Украине заметили негативное отношение Байдена к Зеленскому

04.01.2022, 7:18, Новости дня
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Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.

Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около 23.00, когда в Вашингтоне было примерно 16.00, передает РИА «Новости».

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня – это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», – считает Минин.

Он также напомнил, что разговор Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но ситуация иная, поскольку в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом.

«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена – то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип «ничего об Украине без Украины» вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», – продолжил журналист.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над отношением Запада к данным Украине обещаниям. Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.



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