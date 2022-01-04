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04.01.2022, 6:38, Разное
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…единственный аккредитованный украинский журналист уехал из России.

Украинский журналист Роман Цимбалюк покинул Россию. Об этом он заявил в интервью «Громадскому».

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности.

Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они «взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно», — сказал он.

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Роман Цимбалюк в подкасте «Продолжение следует. Люди»

В декабре Цимбалюка пригласили на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Незадолго до пресс-конференции телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что журналиста вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по административному производству о возбуждении вражды и ненависти к россиянам (ст. 20.3.1 КоАП).

В день пресс-конференции стало известно, что Московская прокуратура решила пока не вызывать журналиста на допрос. Однако на пресс-конференции Цимбалюк так и не появился.

Источник: Новая газета



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