 

Стали известны сроки поступления в ГИБДД экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

04.01.2022, 6:34, Новости дня
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Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в 2022 году, сообщили в правоохранительных органах.

Ожидается, что в 2022 году у инспекторов ГИБДД появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах, «точная дата будет известна позднее», передает ТАСС.

До этого в МВД РФ сообщили, что прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах.

Их применение позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.

Отмечалось, что при отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными, он направляется на медицинское освидетельствование.

Такие требования предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ.

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