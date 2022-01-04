 

Стало известно о подготовке сделки РФ и Китая по «Силе Сибири – 2»

04.01.2022, 6:34, Новости дня
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Президенту РФ Владимиру Путину удалось договориться с Пекином о строительстве крупного трубопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.

Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.

Публицист уточнил, что РФ готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.

Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента РФ Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из РФ в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем РФ и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».



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