 

Президент Мавритании заразился коронавирусом

04.01.2022, 5:50, Новости дня
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Президент Исламской Республики Мавритания 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом, сообщил информационный портал Sahara Media.

Заболевание главы Мавритании подтвердилось после того, как он сдал тест в связи с признаками простуды. Как отмечает портал, в настоящее время у Газвани наблюдаются легкие симптомы COVID-19, передает ТАСС.

Накануне коронавирусом заразился президент Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.



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