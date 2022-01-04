Президент Мавритании заразился коронавирусом

Президент Исламской Республики Мавритания 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом, сообщил информационный портал Sahara Media.

Заболевание главы Мавритании подтвердилось после того, как он сдал тест в связи с признаками простуды. Как отмечает портал, в настоящее время у Газвани наблюдаются легкие симптомы COVID-19, передает ТАСС.

Накануне коронавирусом заразился президент Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.