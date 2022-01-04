 

Google удалил рекламу

04.01.2022, 5:10, Разное
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…с допросами и признательными показаниями белорусских политзаключенных.

Компания Google после письма Светланы Тихановской удалила рекламу, в которой показывались допросы и признания на камеру белорусские политзаключенных. Об этом сообщаетя на сайте Тихановской.

«Мы ограничили эти рекламные аккаунты от показа каких-либо дополнительных объявлений, и будем внедрять автоматизированные правила для упреждающей маркировки любых создаваемых новых объявлений и включения в них нарушающих целевые страницы и/или нарушающих видео роликов, которые мы уже видели. Это означает, что любые вновь созданные объявления, указывающие на одни и те же целевые страницы или видео, не будут появляться на наших платформах», — говорится в ответе вице-президент Google Карана Бхатиа.

Он предложил организовать встречу между командами офиса Тихановской и Google для обсуждения как избежать подобные ситуации в будущем.

Тихановская направила письмо исполнительному директору Google 21 декабря. Она привела пример более 40 рекламных объявлений с допросами, в том числе пресс-секретаря оператора связи А1 Николая Бределева.

Скриншот видео с признанием Бределева, распространенного провластными телеграм-каналами. Фото: «Еврорадио»

О задержании Николая Бределева стало известно 10 декабря. Тогда же в провластных телеграм-каналах появилось видео, на котором он рассказал, что передавал живущему за границей блогеру информацию, «связанную с его профессиональной деятельностью». В А1 заявили, что Бределев не имел технического доступа к закрытой информации и начали проверку.

Хотя Бределеву дали 15 суток ареста еще в начале декабря, он до сих пор не вышел на свободу. В А1 сначала осудила арест своего сотрудника, но позже сообщение было удалено с сайта оператора связи.

Источник: Новая газета



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