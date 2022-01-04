 

Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году

04.01.2022, 5:06, Новости дня
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Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Пандемия COVID с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию (сравнил – прим. ВЗГЛЯД) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим тяжело больных людей. Но вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», – цитирует президента РАН ТАСС.

По его словам, происходящее сейчас с коронавирусом напоминает ситуацию с прошлой эпидемией. Появление вируса вызывало сначала лишь страх, но позже появились и вакцины, и лекарства. Если появятся хорошие протоколы по применению лекарств, то коронавирус со временем будут воспринимать как грипп, отметил он.

Высокий уровень смертности от коронавируса в РФ глава РАН объяснил низким уровнем вакцинирования населения.

«Это наше упущение – и граждан, и науки, и власти – в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от коронавируса – невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», – считает он.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания. 



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